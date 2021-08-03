Соратницю Навального засудили до півтора року обмеження волі

Юристку російського "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь визнали винною в закликах до порушення санітарно-епідеміологічних правила та засудили до півтора року обмеження волі. За словами її адвоката, Соболь заборонено виходити з дому з 22:00 до 06:00, відвідувати масові заходи, виїжджати за межі Москви та області, відмічатися в органах тричі на місяць.

Як повідомляє "Медіазона", Соболь - одна з дев'яти фігурантів так званої "санітарної" справи. Вона стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня 2021 року.

Через це, на думку співробітників Слідчого комітету Росії, в центр Москви приїхали люди, які повинні були знаходитися на карантині через коронавируса, що створило загрозу "масового захворювання людей". Любов Соболь заперечує свою провину. За її словами, слідство не знайшло жодної людини, яка прийшла на акцію за її закликом і при цьому була хвора на COVID-19.

Соболь з січня до квітня 2021 року знаходилася під домашнім арештом, який потім пом'якшили до нічного домашнього арешту з забороною на користування інтернетом.

Нагадаємо, що це вже другий вирок Соболь.

У квітні її засудили до року виправних робіт умовно за проникнення в квартиру феесбешника з "групи вбивць Навального".