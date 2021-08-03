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Населення Уханя перевірять на коронавірус після виявлення перших за рік випадків зараження

У місті з населенням понад 11 млн осіб виявили сім випадків COVID-19.

Населення Уханя перевірять на коронавірус після виявлення перших за рік випадків зараження
Фото: EPA/UPG

Влада Китаю організовує тестування населення китайського міста Уханя (провінція Хубей) на можливу наявність COVID-19 після того, як в Ухані напередодні виявили сім випадків коронавірусу. У місті з населенням понад 11 млн осіб випадків COVID-19 не виявляли з червня 2020 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на китайські ЗМІ.

Влада запровадила локдаун у районі міста, де були зафіксовані зараження коронавірусом вірусом. Припинено заняття у школах і навчальних закладах, а в метрополітені впроваджено підвищені заходи безпеки, включаючи обов'язкове носіння масок і вимірювання температури, низку станцій закрито. Міські супермаркети запасаються продовольством з метою уникнути дефіциту та підтримати стабільні ціни.

Влада також намагається домогтися прискорення вакцинації вчителів та учнів.

Держкомітет охорони здоров'я КНР напередодні повідомив, що зупинити поширення коронавірусу в Китаї поки що не вдається. Зростання кількості випадків захворювання експерти пов'язують із поширенням штаму дельта.

Адміністративний центр Цзянсу місто Нанкін став другим після міста Жуйлі (провінція Юньнань) джерелом поширення інфекції всередині країни. Якщо до Жуйлі вірус проник у липні з сусідньої М'янми в результаті активного прикордонного обміну, то в Нанкіні джерелом його поширення стали робочі міського аеропорту, які займалися прибиранням авіалайнерів, які прибули з-за кордону.

Західні ЗМІ, у свою чергу, зазначають, що влада перевіряє на COVID-19 мільйони людей в Китаї, зокрема в Пекіні. Також жителів китайської столиці попросили без необхідності не залишати свої будинки, а туристам доступ до Пекіна закрили.

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