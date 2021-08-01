У Китаї через новий спалах ковіду перевіряють мільйони жителів країни

Влада Китаю бореться з новим спалахом коронавірусу, джерелом якої стали працівники аеропорту Нанкіна і перевіряє на ковід мільйони жителів країни.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на Channel NewsAsia.

Випадки COVID-19, пов'язані з аеропортом, зафіксовані вже у понад 10 провінціях і 20 містах КНР. Загалом медичні служби виявили 75 випадків ковіду, 53 з них – місцевого походження. Фахівці пов'язують зростання захворюваності зі штамом “дельта”.

Влада почала брати аналізи у Нанкіні, населення якого становить понад 9,3 млн осіб, та ізолювала сотні тисяч людей. Також відстежують осіб, які виїжджали з Нанкіна, а також з Чжанцзяцзе – популярного серед туристів міста в провінції Хунань. Введено режим ізоляції для всіх 1,5 млн жителів міста і закрито доступ до місцевих визначних пам'ятках.

Нові випадки вірусу також виявлені в провінціях Хайнань, Шаньдун, в Нінся-Хуейському автономному районі. Окрім того, спалах зафіксовано в місті Чженчжоу (провінція Хенань), яке раніше постраждав від повеней. Після того, як там зареєстрували 27 випадків коронавіруса місцевого походження, адміністрація розпорядилася протестувати на COVID-19 всіх жителів міста – понад 10 млн осіб.

У Національній комісії охорони здоров'я КНР зі свого боку повідомили, що станом на 30 липня у країні зробити понад 1,6 млрд щеплень проти ковіду.

Нагадаємо, Китай відмовився від плану ВООЗ дослідити ймовірність витоку ковіду з лабораторії.