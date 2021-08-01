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Словаччина відновила автобусне сполучення з Україною

Відновлено рух автобусів через пункт пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке”.

Словаччина відновила автобусне сполучення з Україною
Фото: dpsu.gov.ua

Словаччина відновила з 1 серпня пропуск автобусів міжнародного сполучення через пункт пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке”.

Про це повідомили у МВС.

Водночас словацька сторона наголошує, що на осіб, які прибуватимуть на територію їхньої держави, поширюватимуться карантинні заходи, визначені Урядом країни. Зокрема, усі не вакциновані особи віком від 18 років (за певними виключеннями) підлягатимуть самоізоляції терміном 14 діб.

Самоізоляція може проходити у домашніх умовах або у відповідних установах. Вона припиняється, якщо за цей час в особи не виявлено симптомів захворювання на COVID-19 або якщо вона матиме негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.

Також словаки нагадують про необхідність завчасної реєстрації усіх подорожніх віком від 12 років на урядовому сайті korona.gov.sk.

Нагадаємо, Словаччина повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію.

Укрзалізниця з 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною.

У листопаді минулого року прем'єр Словаччини закликав боротися з коронавірусом так, як колись із комуністами.

З 9 листопада 2020 Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через коронавірус

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