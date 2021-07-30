43-річного чоловіка розшукували за крадіжку в Німеччині.

Учора, 29 липня, в пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині прикордонники затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за крадіжку.

Фото: dpsu.gov.ua

Ним виявився 43-річний громадянин Республіки Білорусь, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що іноземець в’їжджав до України автомобілем BMW як пасажир.

Попередньо встановлено, що, згідно з обліком Інтерполу, чоловік значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.

Затриманого передано компетентним органам.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Раніше в Черкасах затримали громадянина Росії зі списку Інтерполу.