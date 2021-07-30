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У морі в Бердянську виявили інфекцію, рекомендують не купатися

Якість води Азовського моря значно погіршилася в останні тижні.

У морі в Бердянську виявили інфекцію, рекомендують не купатися
Фото: gudpss-zp.gov.ua

У Бердянську Запорізької області в останні тижні значно погіршилася якість води Азовського моря. У пробах виявили високу концентрацію збудників інфекційних захворювань.

Про це повідомляє обласне управління Держпродспоживслужби.

"Ця ситуація може призвести до непередбачених епідемічних ускладнень, виникнення і розповсюдження масових інфекційних захворювань серед мешканців міста Бердянськ і відпочивальників", - йдеться в повідомленні.

Тому 29 липня начальник Головного управління Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до бердянського міського голови Валерія Баранова та голови Запорізької ОДА Олександра Старуха щодо необхідності негайно заборонити водокористування та забезпечити відповідний санітарний стан берегової зони пляжів "Пляж ДЗОСТ "Факел" ПП "Курорти Приазов'я" та пляжу № 3 ТОВ "Дніпро 2000".

Також у відомстві закликали утриматися від купання на зазначених пляжах.

Раніше через потужну зливу в Одесі в акваторію міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод. У місті радили тимчасово утриматися від купання в морі.

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