Столичні поліцейські ліквідували нарколабораторію та вилучили наркотики і психотропи на понад 70 мільйонів гривень.

Потужність лабораторії дозволяла зловмисникам виготовляти щомісяця близько 50 кілограмів психотропу. Аби приховати свою незаконну діяльність, п’ятеро осіб облаштували її в одному з сіл Житомирської області, інформує пресцентр МВС.

Під час санкціонованих обшуків на території Київської та Житомирської областей, а також у столиці правоохоронці вилучили понад 2,5 тонни прекурсорів для виготовлення «Альфа PVP», а також близько 5 кг уже готового психотропу.

"Правоохоронці з’ясували, що незаконними оборудками займалося четверо чоловіків та одна жінка, від 19-ти до 29-ти років. Безпосередньо за виготовлення психотропної речовини «Альфа PVP» відповідали двоє чоловіків. Надалі готовий «товар» інші спільники реалізовували за допомогою поштових відправлень та шляхом «закладок»", - сказано в повідомленні.

Гроші за психотропи приймали на електронні гаманці та в подальшому виводили через банківські картки. З метою конспірації зловмисники орендували будинок в одному із сіл Житомирської області, де облаштували підпільну лабораторію для виготовлення психотропних речовин. Територію обладнали камерами цілодобового відеоспостереження.

Трьох активних фігурантів затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки вилучено великі об’єми хімічних речовин, враховуючи їхню вибухонебезпечність, до проведення заходів були залучені бійці ДСНС Попільнянського району.

Як повідомляли, під час спецоперації в Києві та Запорізькій області СБУ ліквідувала канал збуту екстазі та кокаїну на 3 млн грн щомісяця.