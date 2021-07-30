У четвер, 29 липня, у місті Первомайську в Миколаївській області автомобіль Mitsubishi Outlander збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу.

Як повідомляється на сайті поліції, водій не зупинився і поїхав далі. Знайти його вдалося аж в Білій Церкві (Київська область).

"Отримавши орієнтування, ми одразу розпочали пошук. За наявною інформацією, водій поїхав трасою М-05 (Київ — Одеса) в напрямку столиці на автомобілі Mitsubishi Outlander. І вже невдовзі вказане авто виявили патрульні Білої Церкви. Екіпажі зреагували оперативно і професійно. Автомобіль порушника зупинили, шляхом створення штучного затору. За лічені хвилини водій вже лежав у кайданках", - розказав про затримання перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Проти 27-річного водія відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.