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Водій збив 12-річну дитину на переході в Первомайську і поїхав далі, знайшли його аж в Білій Церкві

На чоловіка завели кримінальну справу.

У четвер, 29 липня, у місті Первомайську в Миколаївській області автомобіль Mitsubishi Outlander збив 12-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу.

Як повідомляється на сайті поліції, водій не зупинився і поїхав далі. Знайти його вдалося аж в Білій Церкві (Київська область).

"Отримавши орієнтування, ми одразу розпочали пошук. За наявною інформацією, водій поїхав трасою М-05 (Київ — Одеса) в напрямку столиці на автомобілі Mitsubishi Outlander. І вже невдовзі вказане авто виявили патрульні Білої Церкви. Екіпажі зреагували оперативно і професійно. Автомобіль порушника зупинили, шляхом створення штучного затору. За лічені хвилини водій вже лежав у кайданках", - розказав про затримання перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Проти 27-річного водія відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

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