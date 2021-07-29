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Закинутий під Гостомелем капвей став музейним експонатом

Експериментальний рейковий автобус на гумових колесах перевезли в Київ.

Фото: facebook.com/aviamuseumua

Експериментальний рейковий автобус капвей, який багато років знаходився на полігоні під Гостомелем, перевезли в Київ, де він стане експонатом Державного музею авіації ім О.К. Антонова.

Про це повідомляється в фейсбуці музею.

Капвей намагалася реалізувати однойменна приватна компанія, яка у 2004 році побудувала 300-метрову колію між Гостомелем і селом Мощун. Планувалося, що вагон капвею на гумових колесах зможе розвивати швидкість до 100 км/год. Його було виготовлено в єдиному екземплярі на білоруському підприємстві "Белкоммунмаш".

Вагон капвея повинен був вміщувати до 150 осіб.

"Попри зацікавленість посадових осіб та мерів міст, проєкт не набув практичного використання. Рейки було демонтовано, а вагон вже більше десяти років стояв простонеба на полігоні", - розказали в музеї.

Тепер він буде знаходитися в столиці на виставкому майданчику.

Фото: facebook.com/aviamuseumua
Фото: facebook.com/aviamuseumua
Фото: facebook.com/aviamuseumua
Фото: facebook.com/aviamuseumua

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