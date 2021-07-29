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НБУ присвятив монету коню Пржевальського

Монета, виготовлена з нейзильберу, матиме номінал 5 гривень. 

НБУ присвятив монету коню Пржевальського
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України з 29 липня вводить в обіг монету, присвячену знаковій тварині Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника – коню Пржевальського.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначає НБУ, ця монета стане першою з серії “Чорнобиль. Відродження”.

Наразі кінь Пржевальського є символом відродження дикої природи – єдиним існуючим видом диких коней, що збереглися донині в первісному вигляді, і який занесено до Міжнародної Червоної книги з природоохоронним статусом “на межі зникнення”.

Монета, виготовлена з нейзильберу, матиме номінал 5 гривень. 

На аверсі монети, серед іншого, розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження - коня Пржевальського, рисі, зубра, лося, ведмедя бурого.

Аверс монети
Фото: НБУ
Аверс монети

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено, зокрема, коня Пржевальського, угорі – коня та лоша.

Реверс монети
Фото: НБУ
Реверс монети

Нагадаємо, Національний банк працює над зміною дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні, аби вони стали більш зручними у використанні.

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