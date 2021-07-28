Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію

"З 1 серпня сюрпризів не буде".

Тариф на електроенергію в Україні не буде підвищуватися з 1 серпня. Держава має намір продовжити утримувати його на рівні 1,68 грн за КВт на годину, заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Децентралізація".

Зеленський додав, що просив винести це питання на засідання РНБО, "щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде".

"Щодо електроенергії. Ми повинні зробити, щоб збільшення цін не було. Моє ставлення до цього дуже просте - сьогодні 1,68 грн за КВт/год. Я вважаю, що у нас є низка населення, яке не можуть собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому РНБО також буде розглядати це питання і розглядати можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення", - зазначив він.

На сьогоднішньому засіданні уряду планують зберегти фіксовану вартість електроенергії для населення до 1 вересня 2021.

До 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, потім - на травень, червень і липень.

Нагадаємо, в Міненерго пропонували запустити нову модель спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня. Для вразливих верств хотіла встановити одну ціну, а для тих, хто споживає більше, – іншу.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення.