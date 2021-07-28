Президент Володимир Зеленський привітав українців із 1033-ю річницею хрещення Київської Русі - України.

У відео, оприлюдненому на фейсбук сторінці голови держави, президент нагадав, що саме Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи.

Він наголосив, що хрещення великим князем Володимиром Київської Русі "це не частина нашої історії, це і є наша історія".

"Нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями. Бо наші докази не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях", - зазначив президент.

Зеленський провів відеоекскурсію місцями в Києві та різних куточках України, які безпосередньо пов’язані з історією християнства.

"Взявши електросамокат, можна дістатись і побачити Києво-Печерську лавру, Михайлівський Золотоверхий собор, Аскольдову могилу. Вийшовши на "Арсенальній", взявши каву і пройшовши кількасот метрів, ми бачимо церкву Спаса на Берестові, яка вперше згадується в 1072 році і є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. У ній похований син Володимира Мономаха і праправнук Володимира Юрій Долгорукий. Великий князь Київський. Засновник Москви", - розповів президент.

Він згадав про Володимирський собор в українському Криму, в українському Херсонесі, де український правитель, Великий князь Київський Володимир, за однією з версій, приймав хрещення. Переяслав, Луцьк, Володимир-Волинський, Галич, Новгород-Сіверський, Бахмач та багато інших міст України, збудованих за часів Київської Русі.

На його погляд, це одна з речей, яка свідчить про головне - історичну єдність усіх українців.

"Київська Русь - це мати нашої історії. 24 області та півострів Крим - її рідні діти. І вони по праву - її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок", - наголосив Зеленський.

"І сьогодні ми маємо спільно прагнути одного: що збудовано – не втратити, що зруйновано – відновити, що захоплено – повернути. А все це разом і всім разом – назавжди зберегти. А отже – зберегти себе й державу. Пам’ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє", - закликав президент України.