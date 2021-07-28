Заступником голови ДЕСС можуть призначити противника візиту патріарха Варфоломія в Україну, - джерела

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів з подачі очільника Міністерства культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) можуть призначити Юрія Решетникова, которого вважають прибічником Московського патріархату, який виступає з критикою ПЦУ і проти візиту патріарха Варфоломія в Україну. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

За словами співрозмовників, Юрій Решетников – один з трьох кандидатів, котрих Національне агентство з питань держслужби рекомендувало для проходження співбесіди з міністром культури Олександром Ткаченком. Крім нього, до співбесіди також були рекомендовані Роман Небожук (священник УГКЦ) та Лариса Левченко (заступниця Голови Укрдержархіву). Співбесіду з Ткаченком Решетников, за даними джерел, пройшов.

“Більш вдалою на цю посаду до останнього вважалася кандидатура дипломата Ігоря Лоссовського, адже ДЕСС займається і питаннями етнополітики, які мають важливу міжнародну складову. Але дивним чином ця кандидатура була відхилена на співбесіді в НАДС”, - зазначили співрозмовники LB.ua.

Юрій Решетников у 2009-2010 рр. очолював комітет Державний комітет України у справах національностей та релігій. У 2019 році двічі намагався очолити ДЕСС, але обидва рази провалився на конкурсі.

Наразі він є помічником депутата Верховної Ради від “Батьківщини” Валерія Дубіля, котрий відомий своєю прихильністю до Московського патріархата.

На початку червня Юрій Решетников, коментуючи слова глави Офісу Президента Андрія Єрмака про те, що вся Україна з нетерпінням чекає візиту патріарха Варфоломія, зазначив, що більшості громадян України немає діла до Константинопольського патріарха, і вони на нього не чекають. З посиланням на думку “священноначалля УПЦ” він заявив, що приїзд Варфоломія не є доцільним “через ту роль, яку зіграв патріарх у справі поділу не тільки Православ’я, а й усього українського суспільства, а також через побоювання щодо результату цього візиту”.

Нагадаємо, Кабмін відновив Держслужбу етнополітики у червні 2018 року. З 2020 року її очолює Олена Богдан.