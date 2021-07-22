Місія ЮНЕСКО встановила, що Софії Київської та Печерської Лаврі ніщо не загрожує, - Ткаченко

Більше того, в порівнянні з минулими роками є значні покращення.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийшов до висновку, що об'єктам Софії Київської та Печерської Лаври нічого не загрожує.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Маю чудові новини для України з 44-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішньому обговоренні розглядалося питання стану збереження об’єктів, що мають охоронний статус по всьому світу. Місія дійшла висновку, що загальний стан збереження об’єкта Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та монастирського комплексу Києво-Печерської лаври з церквою Спаса на Берестові, є задовільний. Об’єктам Софії Київській та Печерській лаврі нічого не загрожує", - написав він у Telegram-каналі.

Також, за його словами, комітет відзначає позитивні тенденції з 2017 року і зазначає, що реалізація усіх відповідних заходів позитивно позначається на збереженні визначної універсальної цінності об’єкта.

"Жодних нових факторів, що негативно впливають на стан збереження об’єкта, не було виявлено. Більше того, в порівнянні з минулими роками є значні покращення", - зазначив міністр культури.

Нагадаємо, раніше Києво-Печерська Лавра звернулася до влади за допомогою через аварійну ситуацію у печерах.