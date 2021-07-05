Києво-Печерська Лавра звернулася до влади за допомогою через аварійну ситуацію у печерах

Кажуть про загрозу руйнування лабіринтів Ближніх печер, що може привести до людських жертв.

Києво-Печерська Лавра просить владу допомогти терміново ліквідувати аварійну ситуацію в лабіринтах Ближніх печер.

У разі невжиття термінових заходів існує загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер, що може привести до людських жертв.

Про це намісник лаври митрополит Павло написав в листі прем'єр-міністру Денису Шмигалю, повідомляє центр інформації УПЦ МП.

У листі намісник просить допомогти зберегти пам'ятник архітектури національного значення - "Лабіринти Ближніх печер" (корпус № 90), який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Багаторічна амортизація і незадовільний стан підземних інженерних комунікацій, а також весняне сніготанення призводять до насичення водоносного горизонту над печерами і підтоплення печерного комплексу. Постійний моніторинг стану лабіринтів Ближніх печер свідчить про те, що рівень зволоженості ґрунтів, де розташований пам'ятник, останнім часом істотно збільшився. За результатами неодноразово скликаних комісій техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) щодо стану аварійних ділянок печер, ситуація визначена як надзвичайна регіонального масштабу", - сказано в повідомленні.

У зв'язку із ситуацією митрополит попросив Дениса Шмигаля розглянути можливість виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для проведення невідкладних протиаварійних робіт, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації національного масштабу, а також видати відповідні доручення Мінекономіки та Мінфіну.

Ближні, або Антонієві печери - комплекс підземних печер в Києво-Печерській Лаврі. Ширина печер - 1,5 метра, висота - 2,5 метра. Загальна довжина підземних коридорів Ближніх печер становить 383 метри. Печери складаються з трьох вулиць, пов'язаних між собою переходами.