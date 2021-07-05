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Російські окупанти обстріляли позиції ОС з мінометів, гранатометів і кулеметів

Від початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Російські окупанти обстріляли позиції ОС з мінометів, гранатометів і кулеметів
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Фото: Макс Левин

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

Бойових втрат серед українських захисників немає, інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

Так, біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, вчора на Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний з позивним "Феофан", ще один український воїн отримав поранення.

Окупаційні війська у неділю, 4 липня, шість разів відкривали вогонь по ЗСУ.

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