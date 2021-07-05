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В Україні найближчими днями очікуються грози

У південній частині - місцями значні дощі.

В Україні найближчими днями очікуються грози
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби, 6 липня, у північних і західних областях України місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

На решті території пройдуть помірні грозові дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с, у південній частині, вдень і східних областях місцями значні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, удень +25...+30.

У Києві у вівторок невеликий короткочасний дощ, удень можлива гроза; температура вночі +17...+19, удень +27...+29.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період спостережень у Києві у дні 6 липня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 33,9 градусів тепла у 1924 році, а найнижча - вночі на позначці 7,9 градусів вище нуля у 1912 році.

У середу, 7 липня, в південній частині України, у південно-східних, місцями в центральних областях і Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території - без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+18, на узбережжі морів до +21; удень +27...+32.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +17...+19, удень +28...+30.

5 липня температура води в Чорному та Азовському морях +24...+27, біля Приморського та Одеси +21, у Дніпрі в межах Києва +25.

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