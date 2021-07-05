ДБР викрило спробу продати під забудову 50 га лісу на березі Дніпра вище Києва

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило спробу продати під забудову 50 га лісу на березі Дніпра на території Вишгородського району Київської області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Група зловмисників планувала вкрасти у держави 50 гектарів лісу та продати третім особам. Орієнтована вартість вказаних земель становила понад 100 млн гривень. До оборудки за хабарі вони залучили службових осіб Держгеокадастру у Київській області, Вишгородської РДА та Вищедубечанського лісгоспу", - заявило Бюро.

На опублікованих фотоматеріалах видно, що земля призначалася під малоповерхову котеджну забудову.

Фото: dbr.gov.ua

Фігурантам оборудки планують оголосити про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.