У Черкасах через конфлікт між двома іноземцями сталася стрілянина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У неділю близько 21:10 години до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки. На місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції та представники інших служб. Оперативно прибувши на місце події поліцейські затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо відомо, що між двома іноземцями стався конфлікт. Постраждалих внаслідок стрілянини немає", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліцейські з’ясовують усі деталі, проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Фото: ch.npu.gov.ua

Також правоохоронці проводять перевірку на законність отримання дозволу, придбання, зберігання та носіння зброї, а Міграційна служба перевіряє законність перебування іноземців в Україні.

Фото: ch.npu.gov.ua

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина у ресторані, в результаті чоловік помер від отриманих травм.