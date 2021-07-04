США розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів “Марк-6” у 2022 році

В порту Південний на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня Військово-морських сил України на Одещині.

Також очікується поповнення – щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США. “Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів “Марк-6”, – додав Президент.

Фото: пресслужба ОПУ

За його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великобританією. І невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.

“Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо отримати незабаром сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати “Байрактар”. Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці”, – зазначив Глава держави.

Крім того, в Туреччині закладений перший корпус сучасного корвета для ВМС України. Він буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року, додав Президент.

Фото: пресслужба ОПУ

Також триває активне нарощування бойових спроможностей українського військового флоту завдяки вітчизняним зразкам озброєння та військової техніки. “Успішно завершено державні випробовування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс “Нептун”, який дає змогу гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів”, – розповів Глава держави.

Морська піхота у співпраці з міжнародними партнерами продовжує вдосконалювати свій бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів та пунктів постійної дислокації.

“Сьогодні особовий склад наших Військово-Морських Сил спільно з воїнами країн-партнерів продовжує злагоджено нарощувати морську міць під час міжнародних навчань “Сі Бриз – 2021”. Цьогоріч вони є наймасштабнішими за всю історію існування”, – зауважив Володимир Зеленський.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у своєму виступі зазначила, що навчання “Сі Бриз” є проявом співпраці в галузі морської безпеки України, США та 32 інших країн-учасників.

“Кораблі, які ми бачимо тут, – це лише один з проявів того, що роблять США для допомоги Україні в забезпеченні її безпеки”, – наголосила вона.

Фото: пресслужба ОПУ

Квін розповіла, що минулого тижня побувала в Бердянську, де взяла участь у відкритті нового пункту базування для дивізіону швидкого реагування морської служби охорони України.

Вона нагадала, що в Очакові Миколаївської області будівельні батальйони Військово-Морських Сил США звели оперативні й допоміжні, а також ремонтні споруди для українського флоту і працюють над підвищенням якості інфраструктури на цій базі.

Нагадаємо, 4 липня в Україні відзначається День Військово-морських сил ЗСУ і День працівників морського та річкового флоту.