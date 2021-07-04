Нардеп зі свого боку написав заяву на патрульних в Дарницькому управлінні поліції.

Народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара поліція запідозрила в керуванні у стані наркотичного сп’яніння.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив нардеп Олександр Дубінський.

“Депутата СН Брагара, який запропонував продати собаку та оплатити комуналку, зупинила поліція за керування у стані наркотичного сп'яніння”, – написав він.

Про інцидент повідомляють також novyny.live.

“О 22:00 в Дарницькому районі Києва на вулиці Русової патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар”, – йдеться у повідомленні.

Зупинили народного обранця за непідсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар знаходиться в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

У розпорядження видання потрапив протокол поліції, в якому затвердили стан наркотичного сп'яніння.

Фото: novyny.live

У той же час, за інформацією поліції, експертиза дасть результат через 3-4 доби. Наразі у Брагара забрали водійське посвідчення.

Фото: novyny.live

Крім того, поліцейські розповіли, що від депутата і його помічника надходили погрози в бік правоохоронців. Сам помічник розмовляв з патрульними на підвищених тонах.

Фото: novyny.live

Фото: novyny.live

Нардеп також вирішив написати заяву на патрульних в Дарницькому управлінні поліції.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" рекомендувала своєму нардепові Євгену Брагару призупинити спілкування з журналістами після того, як він запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку.