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Окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню
Фото: glavcom.ua

Протягом суботи, 3 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Станом на 07:00 неділі, 4 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 2 липня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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