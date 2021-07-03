Окупанти знову обстріляли Авдіївку, за добу – 19 порушень

З ранку суботи, 3 липня зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

Протягом п’ятниці, 2 липня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У районі Золотого-4 ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Кам’янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10”.

Станом на 07:00 суботи, 3 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у четвер, 1 липня, російські окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки з артилерії.