Окупанти знову обстріляли Авдіївку, за добу – 19 порушень

Протягом п’ятниці, 2 липня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ООС.
У районі Золотого-4 ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.
Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Кам’янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10”.
Станом на 07:00 суботи, 3 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, у четвер, 1 липня, російські окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки з артилерії.