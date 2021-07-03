В Україні зафіксовано ще 705 випадків ковіду

За п’ятницю, 2 липня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 27, медпрацівників – 22).

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Летальних випадків – 36.

Також за минулу добу госпіталізовано 420 осіб і одужало – 1 072 особи.

За добу протестовано методом ПЛР 19 945 осіб, методом ІФА – 7 962 особи та експрес-тестами – 15097 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 237 202 особи, одужало –2 170 656, летальних випадків – 52 460 і проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

Нагадаємо, у четвер, 1 липня, в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, померло 33 людини.