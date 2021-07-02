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ВООЗ рекомендує тестувати учнів на коронавірус, а не закривати школи

"Ми не можемо ризикувати ще одним зірваним роком".

ВООЗ рекомендує тестувати учнів на коронавірус, а не закривати школи
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ порадили уникати закриття шкіл під час пандемії коронавірусу, оскільки дистанційне навчання шкідливо впливає на якість освіти, соціальне та психічне благополуччя дітей і молоді.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях ВООЗ для європейського регіону.

"Не можна дозволити пандемії позбавити дітей освіти та розвитку", - заявив європейський директор ВООЗ Ганс Клюге.

"Хоч більшість країн і пропонують дистанційне навчання, втрата знань та наслідки відсутності в школі є значним викликом для дітей. Особливо це стосується вразливих та маргіналізованих дітей. Протягом останнього року батьки, вихователі та діти намагалися адаптуватися до свого «нового» навчального середовища, але ми не можемо ризикувати ще одним зірваним роком", - сказала у свою чергу регіональний директор ЮНІСЕФ Афшан Хан.

Директор інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті Тао Чжан підкреслив, що "на кону - ціле покоління".

Тому в оновлених рекомендаціях в першу чергу йдеться про необхідність тестування школярів на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів чи швидких тестів на антиген. 

Закриття шкіл слід розглядати лише як винятковий захід, лише у випадку великих спалахів або неможливості контролювати епідемію будь-якими іншими заходами.

Нагадаємо, що в Україні перед початком нового навчального року почали вакцинувати від коронавірусу працівників закладів освіти. Станом на 22 червня (останні дані на сайті МОН) першу дозу отримали всього 303 тисячі освітян.

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