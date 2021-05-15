Ляшко розповів, коли почнуть вакцинувати освітян

Вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Розвозити і вакцинувати ми хочемо з 24-25 травня. Будемо вакцинувати працівників освіти, оскільки у них орієнтовно через місяць починаються відпустки, і зібрати їх буде складно. Для вакцинації будемо використовувати вакцину Pfizer, яку отримуватимемо партіями наступного тижня", - цитує Ляшка "Інтерфакс-Україна".

Ляшко повідомив, що для цієї хвилі вакцинації працівників освіти будуть використані 387 тисяч доз із 483 тис. доз вакцини Pfizer, які Україна отримає, починаючи з вівторка наступного тижня.

Ляшко зазначив, що доступ до вакцинації матимуть усі працівники освіти, незалежно від форми власності закладу, а також працівники позакласної освіти.

Крім працівників освіти, вакцинами, які надійдуть наступного тижня, провакцинують представників цільових груп, зокрема військовослужбовців та медиків, які не встигли вакцинуватися раніше.

Також Ляшко повідомив, що раніше було провакциновано близько 22 тис.працівників освіти, які візьмуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Для отримання вакцини працівникам освіти слід повідомити про своє бажання керівнику закладу освіти.

Вакцинацію працівників освіти проводитимуть виїзні вакцинальні бригади.

Раніше повідомляли, що київських поліцейських почали щеплювати другою дозою вакцини порти ковіду.