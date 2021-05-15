Київських поліцейських почали щеплювати другою дозою

У суботу, 15 травня, поліцейських у Києві почали щеплювати другою дозою вакцини від коронавірусної недуги.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, повторне щеплення вакциною китайською вакциною CoronaVac отримають 2300 поліцейських Києва.

"Поліцейські цілодобово перебувають у контакті з людьми і чудово розуміють, що вони - у зоні підвищеного ризику. Тому, як тільки ми отримали вакцину, відразу розпочали вакцинацію особового складу. А сьогодні я разом із поліцейськими пройшли ревакцинацію", - написав Крищенко у фейсбуці.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 15 травня в Україні обидві дози вакцини проти коронавірусу отримала 13 661 особа.

Нагадаємо, куплена Україною вакцина Sinovac виявилася ефективною в реальних умовах. З'ясувалося, що вакцина на 100% захищає від смерті, на 96% - від госпіталізації та 94% - від інфікування.