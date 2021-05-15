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Київські фонтани запрацювали, оприлюднено графік роботи

Водограї функціонуватимуть до 30 вересня.

Київські фонтани запрацювали, оприлюднено графік роботи

У суботу, 15 травня о 12:00 у Києві усі фонтани розпочали роботу.

Про це повідомили у Київраді.

Директорка комунального підприємства “Київводфонду” Світлана Козловська зазначила, що перед відкриттям відбулися усі підготовчі роботи.

“Сьогодні розпочали свою роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу”, – розповіла Світлана Козловська.

Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня. Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на 15 травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Підготовку проводила команда фахівців електриків, інженерів та програмістів. Заздалегідь було проведено демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під’єднання електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу та тестові запуски водограїв.

Для монтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, були залучені дайвери й водоплавна техніка. Під час зимового зберігання кожну систему розібрали та діагностували, відремонтували та замінили окремі необхідні елементи. Зовнішні баки водограїв почистили та пофарбували.

Традиційно і цього сезону фонтани “Великий” та “Малі” на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.

Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня, щопонеділка у роботі фонтанів робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

У КМДА зазначили, що торік був проведений капітальний ремонт водограю “Засновники Києва” на Майдані Незалежності. Чашу фонтану було частково пошкоджено під час подій Революції Гідності. Тоді було надщерблено плити. Чашу оздобили українським гранітом із Танського родовища.

Нагадаємо, торік у жовтні у Києві відреставрували найстаріший фонтан на центральній площі Подолу - "Самсон", збудований ще в 1749 році на місці резервуара, з якого місцеві жителі тоді брали воду. 

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