Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку Степанова
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
Петрашко і Криклій написали заяви про звільнення, - джерела
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень НСЗУ через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
Центр охорони здоров'я "Укрзалізниці" має повернути 60 млн гривень НСЗУ через те, що не надавав допомогу ковідним пацієнтам
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
Путін прокоментував справу Медведчука і заявив про перетворення України в анти-Росію
Путін прокоментував справу Медведчука і заявив про перетворення України в анти-Росію
​Україна запроваджує санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців
​Україна запроваджує санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
ГоловнаСуспільствоЖиття

РНБО проведе засідання щодо ситуації у трьох прикордонних областях

Йдеться про Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

РНБО проведе засідання щодо ситуації у трьох прикордонних областях
Фото: president.gov.ua

Готується засідання РНБО стосовно ситуації в прикордонних областях, які нещодавно відвідав глава держави.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”, пише Укрінформ.

Йдеться про Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

“Зараз робоча група Ради нацбезпеки й оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей, готують це засідання, воно відбудеться найближчим часом", – поінформував Данілов.

За його словами, якщо Президент затвердить порядок денний, це засідання відбудеться через два тижні.

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

Україна назвала це відведення показушним і мікроскопічним.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. Зокрема тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.

СБУ оцінила кількість російських військ на кордоні з Україною у 100 тисяч осіб.

Попри це, президент Володимир Зеленський сподівається, що Росія не наважиться на повномасштабну війну проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також