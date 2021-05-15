РНБО проведе засідання щодо ситуації у трьох прикордонних областях

Йдеться про Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

Готується засідання РНБО стосовно ситуації в прикордонних областях, які нещодавно відвідав глава держави.

Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”, пише Укрінформ.

Йдеться про Херсонську, Миколаївську та Одеську області.

“Зараз робоча група Ради нацбезпеки й оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей, готують це засідання, воно відбудеться найближчим часом", – поінформував Данілов.

За його словами, якщо Президент затвердить порядок денний, це засідання відбудеться через два тижні.

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

Україна назвала це відведення показушним і мікроскопічним.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. Зокрема тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.

СБУ оцінила кількість російських військ на кордоні з Україною у 100 тисяч осіб.

Попри це, президент Володимир Зеленський сподівається, що Росія не наважиться на повномасштабну війну проти України.