Україна побудує цифрову загальнонаціональну телемережу для протидії пропаганді

На сьогодні жителі прикордонних територій України піддаються інформаційній пропаганді з боку РФ.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі Multiplex MX-7.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на сьогодні жителі прикордонних територій України піддаються інформаційній пропаганді з боку РФ.

“Ці проблеми першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової телемережі Multiplex MX-7 і сьогодні було ухвалене рішення створити такий мультиплекс і надати на нього кошти”, - сказав Федоров.

Оператором мережі визначено державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ, входить в сферу управління Держспецзв'язку).

Як наголошується в повідомленні на сайті Держспецзв'язку, державна телемережа необхідна для забезпечення інформаційної безпеки, протидії зовнішнім негативному інформаційному впливу і поширення об'єктивної інформації.

Очікується, що вже до кінця 2021 року телемережа забезпечить доступ до цифрового телемовлення на 95% підконтрольної території України.

Телемережа транслюватиме не менше 12 каналів: перш за все державні телекомпанії і Суспільне мовлення.

Для отримання сигналу користувачам знадобляться антени і цифрові тюнери. Доступ до контенту мультиплексу планується на безоплатній основі.

Нагадаємо, минулогороку Міністерство цифрової трансформації України ініціювало реформу Держспецзв’язку.