Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
ГоловнаСуспільствоПодії

15-річний росіянин прийшов пішки в Україну "в пошуках кращого життя"

Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

15-річний росіянин прийшов пішки в Україну "в пошуках кращого життя"
Фото: dpsu.gov.ua

В четвер, 13 травня, місцеві жителі  допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з Росією в Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Про рух невідомої особи від кордону дільничному інспекторові повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу.

Наряд, який направився до вказаного району, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямував з Ленінградської області РФ в Україну "у пошуках кращого життя". Наразі тривають заходи по встановленню його особи.

Нагадаємо, у квітні 34-річний росіянин запропонував прикордоннику ДПСУ 75 тис. російських рублів, щоб потрапити в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також