Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

В четвер, 13 травня, місцеві жителі допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон з Росією в Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Про рух невідомої особи від кордону дільничному інспекторові повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу.

Наряд, який направився до вказаного району, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Малі Проходи. Документів, які посвідчували б його особу, у хлопця не було.

Зі слів хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ та прямував з Ленінградської області РФ в Україну "у пошуках кращого життя". Наразі тривають заходи по встановленню його особи.

Нагадаємо, у квітні 34-річний росіянин запропонував прикордоннику ДПСУ 75 тис. російських рублів, щоб потрапити в Україну.