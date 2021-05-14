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Греція відкрилася для іноземних туристів, але українців це не стосується

Точна дата відкриття туристичної Греції для українців наразі невідома.

Греція відкрилася для іноземних туристів, але українців це не стосується
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Греція офіційно дала старт туристичному сезону, оголосивши про багатомільйонну рекламну кампанію, спрямовану на порятунок найважливішого економічного сектора від другого літа, втраченого через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми відкриваємо нашу туристичну індустрію для світу", - сказав міністр туризму Харіс Теохаріс на пресконференції просто неба, що відбулася на тлі храму Посейдона на мисі Суніо біля Афін.

Туристам дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19.

Відомо, що для в’їзду в Грецію турист за день до мандрівки повинен заповнити так звану PLF-форму. Це правило застосовується ще з минулого літа. Правила будуть застосовуватися до запровадження європейського зеленого сертифіката. Туристів вибірково перевірятимуть у грецьких аеропортах. Для подорожуючих із позитивним тестом передбачені карантинні готелі.

З початком туристичного сезону Греція скасувала також більшість протиепідемічних обмежень.

З 14 травня перестає діяти заборона на поїздки між регіонами, а також до островів. Також буде скасовано правило, яке передбачає, що всі громадяни повинні надіслати SMS, щоб їм було дозволено виходити з дому з будь-якої причини. Окрім цього, скорочено комендантську годину.

Проте станом на 14 травня для українських туристів Греція залишається закритою, інформує посольство України в Греції.

"Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом щодо в’їзду громадян України в Грецію з туристичною метою не прийнято!", - йдеться в повідомленні.

Точна дата відкриття туристичної Греції для українців наразі невідома.

В українській дипустанові додали, що невідкладно сповіщатимуть про зміни режиму в’їзду громадян України в Грецію на своєму сайті та на сторінці у фейсбуці.

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