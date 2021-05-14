Фото: Тетяна Безрук

12 травня у Святошинському суді Києва прокурори у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року продовжили подавати матеріали у справі.

Під час засідання прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков передав до суду документи про встановлення транспорту полку міліції особливого призначення “Беркут” у Києві, інформацію про водіїв, які керували цим транспортом, а також дані про переміщення цього транспорту в період з 18 по 20 лютого 2014 року. За словами Земскова у документах, які він передав до суду, є запит та відповідь, підписана обвинуваченим у справі екс-співробітником “Беркуту” Олегом Янішевським, який після обміну у 2019 році не повернувся на підконтрольну українському уряду територію і його місцезнаходження суду нині невідоме.

Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

Окрім цього прокуратура доєднала до справи накази про проведення занять та практичної стрільби із різного виду зброї особовим складом полку міліції особливого призначення “Беркут”, які проводились до початку подій на Майдані. Відповідно до цих наказів вказано бази, де проводились тренування та дати, коли вони проводилися. Також обвинувачення долучило інформації про інвентаризаційні документи та відомості про рух спеціальних засобів та озброєння. В цих довідках зазначені результати перевірки, отримання та зберігання вогнепальної зброї, проведені під час інвентаризації центральної бази ресурсного забезпечення МВС України.

На сам кінець засідання у суді заслухали аудіо-перемовини під час подій 18 лютого в центрі Києва. За версією слідства, голоси, які записані на аудіо, належать спецпризначенцям “Беркуту”. В розмовах зокрема йдеться про рух транспорту та особового складу правоохоронців 18 лютого 2014 року.

Фото: Тетяна Безрук

Фото: Тетяна Безрук

Нагадаємо, 28 грудня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід "беркутівцям" Олегу Янішевському, Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Аналогічний запобіжний захід обрали Сергію Тамтурі і Олександру Маринченку, які перебували під домашнім арештом. Усі вони були внесені в список на обмін і передані бойовикам 29 грудня.

Колишніх "беркутівців" судять за умисне вбивство 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. А також за перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю і заподіяння тілесних ушкоджень.

Процес був близький до стадії дебатів, його фінал прогнозували на 2020 рік. Відбулося понад 200 результативних засідань, кожне тривало від 2 до 6 годин. Це найважливіша і найпрогресивніша справа з усіх "майданівських". У ній понад 200 потерпілих. Детальніше про це можна почитати в тексті "Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану". З того часу, як обвинувачених "беркутівців" обміняли, справа фактично не рухається з місця.