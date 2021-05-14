Слідчі Нацполіції викрили водія керівника Національної академії аграрних наук України, який одночасно отримував зарплатню на шістьох держпідприємствах, однак фактично не виконував функцій за посадами.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
У ході досудового розслідування встановлено, що особистий водій керівника НААН був одночасно працевлаштований у шести державних підприємствах (структурних підрозділах НААН), де йому нараховували заробітну плату. При цьому, отримуючи зарплату у бюджетних установах, фігурант фактично виконував функції особистого водія керівника НААН та не виконував жодних функцій у вказаних державних підприємствах", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 14 травня, у чотирьох регіонах України (Київська, Вінницька, Дніпропетровська та Херсонська області) було проведено обшуки, у ході яких вилучено документи щодо працевлаштування вказаного працівника, нарахування та виплати йому заробітної плати.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року правоохоронці викрили керівництво НААН та її структурних підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди. Поліцейські зафіксували також розтрату земельних угідь, які перебували у віданні установ НААН України. За "кришування" злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі елітного позашляховика.
У грудні минулого року президента НААН запідозрили в одержанні хабара. Зазначалося, що він отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд президії НААН.