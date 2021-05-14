На жодному з них він не працював.

Слідчі Нацполіції викрили водія керівника Національної академії аграрних наук України, який одночасно отримував зарплатню на шістьох держпідприємствах, однак фактично не виконував функцій за посадами.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У ході досудового розслідування встановлено, що особистий водій керівника НААН був одночасно працевлаштований у шести державних підприємствах (структурних підрозділах НААН), де йому нараховували заробітну плату. При цьому, отримуючи зарплату у бюджетних установах, фігурант фактично виконував функції особистого водія керівника НААН та не виконував жодних функцій у вказаних державних підприємствах", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 14 травня, у чотирьох регіонах України (Київська, Вінницька, Дніпропетровська та Херсонська області) було проведено обшуки, у ході яких вилучено документи щодо працевлаштування вказаного працівника, нарахування та виплати йому заробітної плати.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Нагадаємо, наприкінці листопада 2019 року правоохоронці викрили керівництво НААН та її структурних підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди. Поліцейські зафіксували також розтрату земельних угідь, які перебували у віданні установ НААН України. За "кришування" злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі елітного позашляховика.

У грудні минулого року президента НААН запідозрили в одержанні хабара. Зазначалося, що він отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд президії НААН.