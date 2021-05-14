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В аеропорту "Бориспіль" затримали кур'єра з кокаїном на 11,5 млн гривень

Громадянин Туреччини летів з Бразилії транзитом через Катар.

Правоохоронні органи затримали в аеропорту "Бориспіль" громадянина Туреччини, який транзитом через Доху віз із Бразилії 2,8 кг кокаїну.

Про це повідомляється на сайтах Держприкордонслужби та Служби безпеки України.

Чоловік прилетів в Україну рейсом "Доха - Київ".

Після проходження прикордонного контролю його відправили на огляд багажу, під час якого в стінках валізи виявили пакети з кокаїном. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень.

Наркокур'єра затримали, йому інкримінують ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що у квітні "Борисполі" затримали наркокур'єра, який віз кілограм кокаїну у шлунку.

Того ж місяця в Дніпрі вилучили найбільшу партію амфетаміну в історії України - 120 кг наркотика і прекурсори ще для 700 кг.

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