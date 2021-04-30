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В "Борисполі" затримали наркокур'єра з кілограмом кокаїну у шлунку

Вилучення наркотику відбувалось медикаментозним шляхом протягом 19 годин.

В аеропорту "Бориспіль" затримали наркокур'єра-"ковтача", який намагався ввезти на територію України понад 1 кг кокаїну у шлунку.

Про це повідомляється на сайті Жержмитслужби.

Іноземець для проходження митного контролю самостійно обрав "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує заборонених товарів. Однак, митники попередили громадянина про можливість застосування щодо нього виняткової форми митного контролю – особистого огляду. Пасажир продовжував наполягати, що не везе нічого забороненого.

Після цього митники з залученням медичного працівника провели особистий огляд чоловіка. Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною.

Фото: customs.gov.ua

"Всередині виявлених капсул, вилучення яких відбувалось медикаментозним шляхом протягом майже доби (19 годин), знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г. Згідно проведеного експрес-аналізу наркотичних речовин, вилучений порошок містить у своєму складі кокаїн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі вилучили найбільшу партію амфетаміну в історії України.

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