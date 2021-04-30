Синоптики прогнозують грози на Великдень

Уночі 1 травня в північних, центральних, місцями в південних і Харківській областях, удень на заході, сході й південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території - без опадів.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У суботу, 1 травня, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Києві в ніч на суботу короткочасний дощ, удень без опадів. Температура вночі близько 10°, вдень 18-20°.

Уночі 2 травня в південно-західних областях, удень в Україні, крім сходу та південного сходу грозові дощі, на Закарпатті, вдень і в західній частині місцями значні дощі. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У ніч на неділю в Києві без опадів, вдень 2 травня короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.