Правоохоронці переходять на посилений режим на травневі і великодні свята, залучать авіацію

Очікується, що в релігійних заходах візьмуть участь близько мільйона осіб.

Усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих і великодніх свят. До забезпечення порядку залучать авіацію.

Про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, повідомляє пресслужбаДержавної служби з надзвичайних ситуацій.

"Починаючи з першого травня Україну чекають тривалі свята - Великдень, травневі свята і дні пам'яті жертв Другої світової війни. Тому, всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення громадської безпеки і порядку на період травневих подій", - сказав Яровий.

До оперативних штабів МВС увійдуть представники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та Держприкордонслужби. Також на чергування заступлять авіаційні підрозділи системи МВС. Від Служби порятунку, зокрема, будуть залучені близько 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисяч одиниць рятувальної та спецтехніки, піротехнічні розрахунки та 8 повітряних суден.

"У разі ускладнення ситуації кількість особового складу і техніки може бути збільшена вдвічі. Також організована робота з усіма органами влади, проведена перевірка всіх культових споруд, а інспекторський склад провів протипожежні інструктажі зі священнослужителями", - зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.

За попередньою інформацією, на території України працюватимуть понад 13 тисяч храмів. Очікується, що в релігійних заходах візьмуть участь близько мільйона осіб.

Нагадаємо, уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на свята. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців уникати масових скупчень.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня. Громадян просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.