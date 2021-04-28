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На Херсонщині провели навчання з ракетними комплексами "Точка-У"

Підрозділи, що несуть бойову службу вздовж межі з окупованим Кримом, регулярно проводять навчання.

На Херсонщині провели навчання з ракетними комплексами "Точка-У"
Фото: скрин відео

На одному з полігонів бойової підготовки у Херсонській області свої вміння та навички продемонстрували екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка-У", які підпорядковані командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних сил ЗСУ.

За інформацією командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань екіпажі вийшли в район бойового застосування та здійснили топографічну прив’язку перед проведенням умовних пусків по місцях завантаження на кораблі морського десанту умовного противника, а також й умовного тактичного десанту на гелікоптери.

"В ході тренування обслуги пускових установок відточували злагодженість своїх дій, а командири, відповідно, вміло координували всіма процесами. Батареї за сигналом швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції та розгорнулися, після чого оператори відпрацювали точне наведення на цілі", - наголосив Наєв.

Зазначається, що після першого етапу навчань воїни-ракетники продемонстрували швидкий відхід і зміну вогневих позицій. Вже на завершення екіпажі під прикриттям димової завіси приховано вирушили до районів зосередження.

За словами Наєва, всі без виключення підрозділи, що підпорядковані командуванню та несуть бойову службу на південному напрямку вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, системно займаються підвищенням спроможностей до дій за призначенням.

"Наша розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою, а підрозділи постійно покращують навченість особового складу", - запевнив командувач.

Раніше в Одеській та Миколаївській областях українські військові провели навчання з оборони морського узбережжя.

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