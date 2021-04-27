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Зеленський у Херсоні проведе нараду з питань безпеки областей, що мають вихід до моря

Президент вирішив відвідати адмінмежу з Кримом.

Зеленський у Херсоні проведе нараду з питань безпеки областей, що мають вихід до моря
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прибув до Херсонської області.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, він збирається ознайомитися з оперативною обстановкою на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, а потім провести у Херсоні нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що протягом березня-квітня Росія під приводом раптової перевірки боєготовності стягнула до кордонів України та в Крим величезну кількість військових.

Зокрема, в Криму наприкінці квітня відбувся основний етап навчань військ Південного військового округу та військово-повітряних сил Росії. Було задіяно більше 10 тисяч військових, понад тисячі одиниць озброєння та військової техніки, понад 40 бойових кораблів та 20 суден забезпечення.

Після завершення навчань Росія не вивела з Чорного моря два великих десантних корабля Північного флоту "Александр Отраковский" и "Кондопога".

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