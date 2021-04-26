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"Євросолідарність" проти призначення Галущенка міністром енергетики

Порошенко заявив про зв'язок Галущенка с Деркачем.

"Євросолідарність" проти призначення Галущенка міністром енергетики
Фото: eurosolidarity.org

"Європейська Солідарність" не підтримує призначення на посаду міністра енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка через те, що його пов’язують із народним депутатом Андрієм Деркачем.

«Безумовно, дуже важливо призначити керівника Міністерства енергетики. Але дуже сумно, коли замість того, щоб проти Деркача вводити санкції, як це зробили США, його представників призначали міністром енергетики», – зазначив під час погоджувальної ради експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

У партії вважають, що Зеленський вирішив цим кадровим призначенням "розрахуватися за оприлюднення фальшивих «плівок Байдена-Порошенка»".

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