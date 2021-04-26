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Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним

"Все йде до того, що ця зустріч відбудеться".

Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним
Фото: пресс-служба президента

Президент Володимир Зеленський доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Зеленський  сказав на брифінгу під час відвідування Чорнобильської зони.

"Все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я запропонував зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися в Москві. Я вже дав задачу керівнику Офісу президента, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і вони знайшли порозуміння, терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися", - сказав президент України. 

Він додав, що місце й дата зустрічі - це деталі, а має значення її суть.

Нагадаємо, що на минулому тижні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "республік" - "ЛНР" і "ДНР", а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в даному випадку є Росія. Це перше. А друге - якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка, ми приймемо Президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

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