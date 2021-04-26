Румунія вирішила вислати помічника військового аташе РФ

Його діяльність визнали такою, що не відповідає Віденській конвенції.

Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе Росії Олексія Гришаєва.

Про це повідомило державне агентство Agerpress з посиланням на комюніке Міністерства закордонних справ Румунії.

Діяльність помічника аташе визнано такою, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Про висилку працівника посольства повідомили послу Росії Валерію Кузьміну.

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.