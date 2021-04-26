Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
У Росії перевірять підручники з історії після зауважень Путіна
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
У Чернівцях зникла 15-річна дівчинка
ГоловнаСвіт

Румунія вирішила вислати помічника військового аташе РФ

Його діяльність визнали такою, що не відповідає Віденській конвенції.

Румунія вирішила вислати помічника військового аташе РФ
Фото: ukrinform.ua

Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе Росії Олексія Гришаєва.

Про це повідомило державне агентство Agerpress з посиланням на комюніке Міністерства закордонних справ Румунії.

Діяльність помічника аташе визнано такою, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

Про висилку працівника посольства повідомили послу Росії Валерію Кузьміну.

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також