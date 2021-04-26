У Чехії помер науковець Іван Гавел - брат Вацлава Гавела

Разом з Вацлавом Гавелом у 1989 році він стояв біля витоків політичного руху "Громадянський форум".

На 83-му році життя у Чехії помер письменник, науковець, громадський і політичний діяч Іван Гавел – молодший брат колишнього президента Чеської республіки Вацлава Гавела.

Про це з посиланням на чеські ЗМІ повідомляє Радіо Свобода.

Іван Гавел разом з Вацлавом Гавелом у 1989 році стояв біля витоків політичного руху "Громадянський форум".

Падіння комуністичного режиму дозволило Івану Гавелові повернутися до наукової та педагогічної роботи в празькому Карловому університеті. У 1990 році заснував Центр теоретичних студій.

Іван Гавел був дослідником когнітивістики, математичної логіки, штучного інтелекту та філософії науки.

Є автором низки наукових праць, також входив до редакції часопису Vesmír ("Всесвіт"), тісно співпрацював з празькою бібліотекою Вацлава Гавела.