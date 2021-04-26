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Єрмак припустив, що США скоро можуть призначити спецпредставника для припинення війни в Україні

Перемовини щодо цього перебувають в активній фазі. 

Єрмак припустив, що США скоро можуть призначити спецпредставника для припинення війни в Україні
Фото: president.gov.ua

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про переговори щодо призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.

У інтерв'ю "Лізі" він заявив, що також йде обговорення більш тісного співробітництва України і Штатів у військово-оборонній сфері і підтримки США отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

На питання про те, як швидко може бути призначений спецпредставник щодо війни, Єрмак припустив, що це не займе багато часу.

"Сьогоднішня адміністрація добре знає Україну. Тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації свідчать про те, що таке рішення може бути прийнято достатньо швидко", - зазначив він. 

Єрмак додав, що конкретних обговорень участі США в "нормандському форматі" не було. 

"Будь-які зміни і розширення повинні узгоджуватися учасниками формату. Тому таких обговорень не було. Точно так само ми не ведемо поки ніяких обговорень про створення окремого формату. Це було б нечесно щодо наших партнерів – Німеччини і Франції", - сказав голова Офісу президента.

Нагадаємо, що учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія. Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Володимир Зеленський зауважив, що не бачить великої проблеми в тому, щоб паралельно з нормандським форматом створити ще один переговорний майданчик, якщо перший не працює. Після цього у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що політика США щодо України "робить неможливим участь Штатів у норманському форматі".

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