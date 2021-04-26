Fox News та Daily Mail потрапили в скандал через публікації про "план Байдена" обмежити споживання м'яса

ЗМІ поширили хибну інформацію про те, що в Штатах планують обмежити споживання червоного м'яса до 1,8 кг для людини на рік.

Американські медіа Fox News та Daily Mail поширили публікації про нібито плани президента США Джо Байдена обмежити споживання м'яса американцями з екологічних міркувань. Ці заяви виявилися хибними, але їх встигли підхопити деякі республіканці, пише Insider.

Daily Mail оприлюднило матеріал із заголовком "Як кліматичний план Байдена може обмежити вас з'їдати тільки один бургер на місяць". Текст містив, як стверджує Insider, необгрунтовані заяви про те, що для виконання плану президента громадяни США мають "скоротити 90% червоного м'яса з раціону" і "їсти тільки чотири фунти (близько 1,8 кг. - Ред.) в рік".

Fox News також написав про "один бургер на місяць" як "кліматичну вимогу Байдена", цією публікацією поділився республіканський губернатор Техаса Грег Ебботт. Це підхопили і інші республіканці, зокрема, Лорен Боберт, яка написала про скорочення 90% вживання червоного м'яса до 2030 року згідно з "планом Байдена". Не обійшов увагою хибні наративи і син експрезидента Дональд Трамп-молодший, який затвітив скриншот Fox News з підписом "Я достатньо впевнений, що з'їв чотири фунти м'яса за вчора. Мені буде складно сказати ні".

І Fox News, і Daily Mail взяли за основу своїх суджень дослідження Мічиганського університету про скорочення споживання продуктів тваринного походження, яке "приписали" до нового курсу Байдена Green New Deal America. Однак це дослідження було оприлюднене в січні 2020 року, задовго до того, як Байден став президентом.

Нагадаємо, що Байден активізував протидію кліматичним забрудненням і заявив, що США удвічі скоротять викиди парникових газів. Крім того, Штати повернулися до Паризької кліматичної угоди, з якої їх вивів Дональд Трамп.