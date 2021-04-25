У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
У центрі Дніпра розстріляли позашляховик, вбито чоловіка
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
"Слуга народу" Павлюк пояснив, чому 5-й рік поспіль декларує виграші в лотерею
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії (оновлено)
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Гідрометцентр попередив про cильні заморозки в Україні
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Українська компанія вперше перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
Як і чому Путін видав Московський патріархат в Україні
ГоловнаСвіт

Болгарський бізнесмен Гебрев розповів, що на підірваних складах у чеському Врбетіце зберігалися боєприпаси для України

Раніше Гебрев заперечував факт поставок Києву зброї.

Болгарський бізнесмен Гебрев розповів, що на підірваних складах у чеському Врбетіце зберігалися боєприпаси для України
Емельян Гебрев
Фото: svoboda.org

Болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів в Україну.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на The New York Times.

Джерела газети стверджують, що підписаний договір стосувався поставок для Збройних сил України.

Раніше Гебрев заперечував факт поставок Києву зброї після початку бойових дій на Донбасі. У листуванні з The New York Times він, як стверджує газета, визнав, що зберігав боєприпаси на складі в чеському селі Врбетіце, але ця зброя не призначалася для України.

Один зі співрозмовників The New York Times розповів, що ящики з боєприпасами були позначені як ті, що вирушають в Таїланд.

Прага вважає, що до вибухів причетна російська військова розвідка.

Нагадаємо, 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО висилати російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також