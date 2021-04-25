Керівник британської спецслужби MI6: Росія слабшає

Керівник британської спецслужби MI6 Річард Мур назвав Росію країною, що слабшає з об'єктивних причин – через економіку і демографічний стан.

Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню Sunday Times, пише Interfax.ua.

"Росія об'єктивно слабшає економічно і демографічно. Вона є надзвичайною проблемою", – сказав він.

Мур згадав про "безрозсудну поведінку" Росії щодо України. "Коли ви стикаєтеся з таким прикладом безрозсудної поведінки, коли ви бачите, що відбувається навколо України, звичайно, це викликає занепокоєння", - зазначив глава MI6, додавши, що саме тому Лондон тісно координує дії щодо Росії зі своїми союзниками.

"Росіяни абсолютно не вагаються в позиції Великобританії з цього питання. Вони абсолютно не вагаються в позиції адміністрації Байдена з цього питання, оскільки канали відкриті. Ми сидимо поруч, будучи постійними членами РБ ООН, і ми можемо контактувати з ними", – сказав він.

Нагадаємо, у березні Росія почала стягувати до кордонів України війська в небачених навіть у 2014 році кількостях. Всі українські високопосадовці, починаючи від президента Зеленського, заявили, що Україна не планує військових дій, які могли б стати підставою для російського вторгнення.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої РФ стягнула війська до кордонів України і в Крим.