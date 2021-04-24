Байден признал геноцид армян. Зачем и что это означает

Президент США Джо Байден публично, в день памяти, признал геноцид армян Османской империей . Впервые за многие десятки лет глава Белого дома безапелляционно встал на сторону армянского народа и выступил против партнёра по НАТО – Турции. Руководство последней уже заявило, что «будет защищать правду от тех, кто лжёт». Более того, в Анкаре дали чётко понять: после данного заявления отношения двух стран точно ухудшатся. О сути вопроса – далее LB.ua.

Фото: EPA/UPG

Главный лоббист армян

Было бы странно, если бы нынешний президент Соединённых Штатов публично не признал геноцид армян в начале XX века на территории Османской империи.

В США проживает многочисленная армянская диаспора, среди её представителей есть состоятельные и влиятельные люди: известные юристы, финансисты, селебретис. Так или иначе, они влияют на принятие тех или иных политических решений, финансируя ключевые партии и отдельных политиков в Вашингтоне.

Мало кто знает, что нынешний глава Белого дома – один из лоббистов армянского вопроса в Соединённых Штатах. Так, в 1995 – 2007 годах, будучи сенатором, Байден входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Более того, он голосовал за принятие поправки 907, блокирующей предоставление денег Азербайджану (действовала до 2004 года), и за выделение американской финансовой помощи Армении и Нагорно-Карабахской автономии в 1992 – 2008 годах.

Фото: betterworldcampaign.org

В 1997 году он стал автором законодательной поправки в Федеральный уголовный кодекс (S.1851), которая устанавливала не только определение «геноцида», но и уголовное наказание за это преступление. После вступления в должность вице-президента Байден продолжал поддерживать армян, участвовал в вашингтонском молебне по жертвам геноцида.

В ходе президентской избирательной кампании в 2020 году Байден заявил, что он поддержит резолюцию Конгресса (о ней чуть позже), признающей геноцид армянского народа.

«Если мы полностью не признаем случившееся, не чтим память погибших и не рассказываем нашим детям о геноциде, слова "никогда больше" теряют смысл», – говорилось в его заявлении.

Ныне же к президенту с письмом обратилось сто представителей Конгресса – законодателей и сенаторов – от обеих партий с призывом выполнить своё предвыборное обещание. И Байден его выполнил, признав случившееся в 1915 – 1923 годах актом геноцида. В общем-то, этого следовало ожидать.

Гонка за первенство

Исторически в Соединённых Штатах так сложилось, что президенты, описывая трагические события в Османской империи в 1915 - 1923 годах, не употребляли слово «геноцид». Причина была проста: она не хотели злить партнёра по НАТО – Турцию, которая считает себя прямой наследницей Османской империи. В своих речах главы государства заменяли слово «геноцид» армянским термином Metz Yeghern («Большая резня»), называли случившееся злодеянием.

Фото: EPA/UPG

В то же время неправильно говорить, что Байден – первый президент в истории США, который публично признал факт геноцида армянского народа. До него это делал Рональд Рейган. 40-й президент Соединённых Штатов упомянул «геноцид армян» в прокламации 1981 года, посвященной памяти жертвам Холокоста. Однако ни до, ни после него американские руководители на подобное не решались.

И только в 2019 году вначале Палата представителей Конгресса США, а затем и Сенат (сделав это единогласно) приняли две резолюции, где признали факт геноцида армянского народа. Таким образом американскими парламентариями была выказана позиция, которая, правда, ни к чему не обязывала исполнительную власть, тогдашнего главу государства – Дональда Трампа. Все это не носило обязательного юридического, а только рекомендательный характер.

В то время отношения между Соединёнными Штатами и Турцией стали обостряться. Анкара проводила операции против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, достраивала инфраструктуру по прокачке российского газа в Европу и договаривалась о покупке зенитно-ракетных систем С-400 производства РФ.

Всё это даже привело к принятию закона, который призывал Трампа наложить санкции на Турцию. Однако бывший глава Белого дома на это не пошёл. Он воспринимал все это не как идеологическую борьбу. Ему было всё равно, что случилось в 1915-м и продолжалось до 1923 года. Он просто оказывал давление на Анкару и пытался добиться отмены ряда сделок между турками и россиянами.

Фото: vestnikkavkaza.net

Борьба взглядов

Конвенция ООН толкует геноцид как действие, совершенное с «намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Текст этот и армянам, и туркам понятен. Проблема заключается в том, что два народа по-разному воспринимают события, произошедшие с 1915 по 1923 годы.

Если кратко, то позиция армян звучит следующим образом: пришедшие в ходе развала и деградации Османской империи националисты – младотурки вместо модернизации страны узурпировали власть под лозунгом «Турция для турок», затем вовлеклись в ряд ненужных и бессмысленных войн, в том числе и в Первую мировую, на фоне которой стали проводить этнические чистки.

Зверства начались с ареста армянской интеллигенции в Константинополе в 1915 году и продолжились централизованной программой депортаций, убийств, грабежей и изнасилований до 1923 года. Параллельно армян изгоняли из своих домов и отправляли на марши смерти через месопотамскую пустыню без еды и воды.

Армянская сторона указывает, что османские эскадроны смерти к 1923 году уничтожили свыше полутора миллиона людей (из двух миллионов в 1914 году осталось 388 тыс.). Турки же обозначают, что общее число погибших составляет 300 тысяч человек.

Фото: encyclopedia.ushmm.or

Позиция Анкары иная. Там согласны с тем, что в годы Первой мировой на территории Османской империи погибло много армян, однако акцентируют на том, что это является следствием не геноцида, а военного конфликта.

Вообще турки считают армян предателями, которые выступили на стороне тогдашнего противника, России, что армяне помогли россиянам отбить атаку османов, что привело к дальнейшему поражению и потере территорий. Турецкая сторона полагает, что она вела борьбу с армянскими боевиками, перешедшими на сторону России.

В научной литературе часто можно встретить следующую трактовку: младотурки боялись дальнейшего отделения армянского народа и создания отдельного государства, а также опасались того, что в 1914 году многочисленное армянское население может выступить на стороне русских. В то же время мы специально упускаем то противостояние между двумя народами, которое происходило на протяжении веков.

Как бы там ни было, стороны занимают явно непримиримые позиции и не согласны на диалог. Эта проблема в ближайшей перспективе кажется абсолютно неразрешимой. И публичное признание Байдена факта геноцида вряд ли поможет её разрешить. Особенно на фоне нынешнего напряжения по линии Турции и её союзников с одной стороны, и Армении (наряду с Россией) с другой.

Турецкая проблема

За последние полгода отношения между Вашингтоном и Анкарой стали ещё сложнее, чем были. Соединённые Штаты не в восторге от того, как ведут себя турки на Севере Сирии (организуя бомбардировки против курдов). Им не нравятся агрессивные действия Анкары против Кипра и Греции, активизация турецких войск в Ливии, вовлечение Турции в дела других стран Магриба. Они видят, что в стране меняется курс, который более похож на османский, о чём свидетельствует очередное превращение Святой Софии в мечеть и выход из Стамбульской конвенции о защите женщин.

Фото: EPA/UPG

Новой американской администрации явно не понравилось, что произошло в Нагорном Карабахе – когда Азербайджан при помощи Турции возобновил контроль над рядом территорий. США не понравилось, что их, по сути, выкинули из переговорного процесса, что ныне вопросы безопасности и политического будущего Армении решаются Москвой и в какой-то мере Анкарой.

Последняя капля – закупка турецкой стороной российских систем С-400. В ответ Пентагон исключил Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

А если к этому добавить давление (миграционное, например), которое оказывает Анкара на европейских партнёров США по НАТО, вопросы, связанные с дальнейшим функционированием самого альянса (турецкая армия – вторая по силе в блоке), то картина вообще сложится предельно мрачная. В общем, ныне отношения между Соединёнными Штатами и Турцией находятся на худшем уровне с 1974 года, когда разразился кипрский кризис.

И вот на этом фоне – в попытке поменять внутренний и внешнеполитический курс Турции – президент Байден публично признаёт геноцид армян. Он бьёт по одной из самых болезненных тем для турецкого руководства. Причём за этими словами американского президента ничего не стоит, никаких санкций.

Однако всё это явно приведёт к дальнейшему обострению отношений по линии Анкара – Вашингтон.

«Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения [с Турцией], то это их решение», – сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. Президент страны Рэджеп Эрдоган просто указал, что «Турция будет защищать правду от тех, кто лжёт».

Фото: EPA/UPG

Здесь очевидно одно: на фоне явного ухудшения американо-турецких взаимоотношений (что неизбежно) усилится давление на саму Армению со стороны Турции и её союзников. А Байдену придётся просить о помощи Россию, которая, по сути, ныне является единственным гарантом безопасности этой страны. Сама же Турция будет активнее сближаться с Москвой (по ряду стратегических направлений) и Пекином. Последнее Вашингтону явно не выгодно.