Байден визнав геноцид вірмен в Османській імперії

Він став першим президентом США за останні 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Президент США Джо Байден офіційно визнав геноцидом різанину вірмен на початку 20 століття в Османській імперії.

"Щороку в цей день ми вшановуємо пам’ять усіх, хто загинув під час геноциду вірмен в Османську епоху, і знову зобов’язуємось запобігти повторенню таких злодіянь", - йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій пресслужбою Білого дому.

Таким чином Байден виконав обіцянку, яку він дав під час своєї президентської кампанії. Він став першим президентом США за останні 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.

Раніше Білий дім повідомив, що Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, зазначивши, що США зацікавлені у "конструктивних двосторонніх відносинах".

Рональд Рейган був останнім президентом США, який назвав жорстокості, вчинені проти вірмен, "геноцидом" в 1981 році, але незабаром він відступив під тиском Туреччини, держави-спадкоємниці Османської імперії.

Ердоган дорікав іншим країнам, які назвали розстріли, депортації та організовані масові вбивства вірмен геноцидом. Заява Байдена, як припускає видання, призведе до загострення відносин між двома країнами.

12 грудня 2019 року американські сенатори одноголосно ухвалили резолюцію, яка засуджує вбивство близько 1,5 мільйона вірмен в 1915-1923 роках. Конгрес США тривалий час зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником з НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім військової операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини купити Російські ЗРК С-400 всупереч позиції США.

Туреччина не визнає термін "геноцид", який використовується для характеристики подій початку минулого століття в Османській імперії. Згідно з офіційною позицією Анкари, жертви під час переміщення вірмен були ненавмисними.